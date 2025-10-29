BORNE ราคา (BORNE)
-0.44%
+2.59%
+66.54%
+66.54%
ราคาเรียลไทม์ BORNE (BORNE) คือ $0.013618 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBORNE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01323204 และราคาสูงสุด $ 0.01384287 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BORNE คือ $ 0.04767635 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00765551
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BORNE มีการเปลี่ยนแปลง -0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +66.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BORNE คือ $ 355.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BORNE คือ 26.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 172314966.53 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.35M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BORNE เป็น USD เท่ากับ $ +0.00034398
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BORNE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0058884572
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BORNE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0075375698
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BORNE เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00034398
|+2.59%
|30 วัน
|$ -0.0058884572
|-43.24%
|60 วัน
|$ -0.0075375698
|-55.35%
|90 วัน
|$ 0
|--
Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.
Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.
MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!
BORNE (BORNE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BORNE (BORNE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BORNE
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BORNE ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BORNE (BORNE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BORNEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
