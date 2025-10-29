ราคาปัจจุบัน BORNE วันนี้ คือ 0.013618 USD ติดตามการอัปเดตราคา BORNE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BORNE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BORNE วันนี้ คือ 0.013618 USD ติดตามการอัปเดตราคา BORNE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BORNE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.013618
+2.50%1D
BORNE (BORNE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:32:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BORNE (BORNE) (USD)

$ 0.01323204
$ 0.01384287
ราคาเรียลไทม์ BORNE (BORNE) คือ $0.013618 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBORNE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01323204 และราคาสูงสุด $ 0.01384287 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BORNE คือ $ 0.04767635 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00765551

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BORNE มีการเปลี่ยนแปลง -0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +66.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BORNE (BORNE) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BORNE คือ $ 355.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BORNE คือ 26.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 172314966.53 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.35M

ประวัติราคา BORNE (BORNE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BORNE เป็น USD เท่ากับ $ +0.00034398
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BORNE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0058884572
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BORNE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0075375698
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BORNE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00034398+2.59%
30 วัน$ -0.0058884572-43.24%
60 วัน$ -0.0075375698-55.35%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BORNE (BORNE)

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BORNE (USD)

BORNE (BORNE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BORNE (BORNE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BORNE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BORNE ตอนนี้!

BORNE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BORNE (BORNE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BORNE (BORNE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BORNEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BORNE (BORNE)

วันนี้ BORNE (BORNE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BORNE เป็นUSD คือ 0.013618 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BORNE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BORNE เป็น USD คือ $ 0.013618 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BORNE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BORNE คือ $ 355.53K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BORNE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BORNE คือ 26.11M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BORNE คือเท่าใด?
BORNE ถึงราคา ATH ที่ 0.04767635 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BORNE คือเท่าไร?
BORNE ถึงราคา ATL ที่ 0.00765551 USD
ปริมาณการเทรดของ BORNE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BORNE คือ -- USD
ปีนี้ BORNE จะสูงขึ้นอีกไหม?
BORNE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BORNE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
