ราคาปัจจุบัน Plan Bee วันนี้ คือ 0.00011109 USD ติดตามการอัปเดตราคา PLANB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PLANB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PLANB

ข้อมูลราคา PLANB

โทเคโนมิกส์ PLANB

การคาดการณ์ราคา PLANB

Plan Bee โลโก้

Plan Bee ราคา (PLANB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PLANB เป็น USD

$0.00011107
$0.00011107$0.00011107
-6.40%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Plan Bee (PLANB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:06:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Plan Bee (PLANB) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00011099
$ 0.00011099$ 0.00011099
ต่ำสุด 24h
$ 0.00011878
$ 0.00011878$ 0.00011878
สูงสุด 24h

$ 0.00011099
$ 0.00011099$ 0.00011099

$ 0.00011878
$ 0.00011878$ 0.00011878

$ 0.00048706
$ 0.00048706$ 0.00048706

$ 0.00009273
$ 0.00009273$ 0.00009273

-2.45%

-6.46%

-8.03%

-8.03%

ราคาเรียลไทม์ Plan Bee (PLANB) คือ $0.00011109 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPLANB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00011099 และราคาสูงสุด $ 0.00011878 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PLANB คือ $ 0.00048706 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00009273

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PLANB มีการเปลี่ยนแปลง -2.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.46% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Plan Bee (PLANB) ข้อมูลการตลาด

$ 109.90K
$ 109.90K$ 109.90K

--
----

$ 109.90K
$ 109.90K$ 109.90K

990.20M
990.20M 990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Plan Bee คือ $ 109.90K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PLANB คือ 990.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 990197555.5912089 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 109.90K

ประวัติราคา Plan Bee (PLANB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Plan Bee เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Plan Bee เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000145257
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Plan Bee เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000560285
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Plan Bee เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.46%
30 วัน$ +0.0000145257+13.08%
60 วัน$ -0.0000560285-50.43%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Plan Bee (PLANB)

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Plan Bee (USD)

Plan Bee (PLANB) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Plan Bee (PLANB) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Plan Bee

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Plan Bee ตอนนี้!

PLANB เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Plan Bee (PLANB)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Plan Bee (PLANB) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PLANBโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Plan Bee (PLANB)

วันนี้ Plan Bee (PLANB) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PLANB เป็นUSD คือ 0.00011109 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PLANB เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PLANB เป็น USD คือ $ 0.00011109 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Plan Bee คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PLANB คือ $ 109.90K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PLANB คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PLANB คือ 990.20M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PLANB คือเท่าใด?
PLANB ถึงราคา ATH ที่ 0.00048706 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PLANB คือเท่าไร?
PLANB ถึงราคา ATL ที่ 0.00009273 USD
ปริมาณการเทรดของ PLANB คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PLANB คือ -- USD
ปีนี้ PLANB จะสูงขึ้นอีกไหม?
PLANB อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PLANB เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:06:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Plan Bee (PLANB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

