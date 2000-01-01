ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Cosmos ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Cosmos เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.468
+0.14%
-0.07%
+4.62%
$ 755.71M
$ 211.45K
2
Injective
Injective
INJ
$ 4.104
-0.46%
-1.65%
-8.05%
$ 411.28M
$ 201.99K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3069
-0.20%
+0.89%
-5.57%
$ 282.14M
$ 600.82K
4
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10749
-0.02%
-3.13%
-6.54%
$ 90.71M
$ 642.39K
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,885.15
+0.10%
+0.00%
+0.17%
$ 34.86M
$ 62.72K
6
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03027
-0.03%
-0.89%
+0.37%
$ 23.46M
$ 1.95M
7
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02687
-0.48%
-3.32%
-16.28%
$ 9.17M
$ 2.32M
8
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.0148
-0.13%
+0.81%
-1.39%
$ 8.10M
$ 3.58M
9
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.01971854
+0.59%
-0.06%
-4.79%
$ 1.57M
$ 7.73K
10
Kima Network
Kima Network
KIMA
$ 0.00236624
0.00%
--
+29.35%
$ 493.94K
$ 33.84
11
IXO
IXO
IXO
$ 0.00189153
+0.17%
-0.13%
-17.88%
$ 163.88K
$ 59.68
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.97E-5
-0.64%
-1.20%
+8.94%
$ 146.22K
--
13
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6.19
+0.32%
-0.01%
-7.75%
$ 88.71K
$ 80.03K
14
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.763998
0.00%
-0.01%
-5.20%
$ 77.38K
$ 25.99
15
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Cosmos คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Cosmos เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 15 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.62B
โทเค็น ระบบนิเวศ Cosmos ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Cosmos ที่ติดตามบน MEXC นั้น TIA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Cosmos กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 15 ระบบนิเวศ Cosmos ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Cosmos ยอดนิยม รวมถึง ATOM, INJ, TIA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Cosmos คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Cosmos ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.62B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Cosmos นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง