ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Algorand ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Algorand เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07874
0.00%
-1.25%
-4.73%
$ 702.96M
$ 598.11K
3
EXOD
EXOD
EXOD
$ 7.72
0.00%
-0.00%
+53.48%
$ 80.59M
--
4
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190786
+0.04%
+0.00%
-2.21%
$ 54.66M
$ 2.69K
5
STBL
STBL
STBL
$ 0.02624
+0.15%
+6.43%
+12.03%
$ 18.32M
$ 2.85M
6
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.995094
-0.30%
-0.00%
+0.24%
$ 5.71M
$ 2.12M
7
Realio
Realio
RIO
$ 0.03367
+0.48%
+0.63%
-5.42%
$ 5.33M
$ 458.58K
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
0.00%
-0.87%
$ 5.25M
$ 3.11M
9
Xfinite Entertainment
Xfinite Entertainment
XET
$ 0.00017649
0.00%
--
0.00%
$ 705.98K
$ 8.51
10
Monko
Monko
MONKO
$ 3.24561E-7
-0.73%
+1.50%
-1.10%
$ 315.96K
--
11
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00785555
0.00%
-0.00%
-16.04%
$ 215.09K
$ 283.84
12
Polkagold
Polkagold
PGOLD
$ 0.01095151
-0.08%
-0.00%
-4.03%
$ 109.48K
$ 86.29
13
Gora
Gora
GORA
$ 0.00077646
0.00%
+0.02%
-0.14%
$ 29.51K
$ 106.96
14
DALGO
DALGO
DALGO
$ 2.02777E-7
-0.37%
-0.90%
-5.06%
$ 20.13K
--
15
Opulous
Opulous
OPUL
$ 2.951E-5
-0.64%
+2.30%
-81.39%
$ 14.76K
--
16
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02867
+1.69%
+8.01%
+27.05%
--
$ 10.04M
17
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8268
-0.19%
-5.02%
+0.20%
--
$ 67.11K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Algorand คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Algorand เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $75.74B
โทเค็น ระบบนิเวศ Algorand ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Algorand ที่ติดตามบน MEXC นั้น CHIP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Algorand กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 ระบบนิเวศ Algorand ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Algorand ยอดนิยม รวมถึง USDC, ALGO, EXOD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Algorand คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Algorand ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $75.74B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Algorand นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง