ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น แอปเชน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม แอปเชน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10765
-0.02%
-3.13%
-6.54%
$ 90.71M
$ 642.39K
2
Geode Chain
Geode Chain
GEODE
$ 0.00236824
0.00%
--
0.00%
$ 27.82M
$ 476.42
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.0250465
+0.38%
-0.00%
-2.36%
$ 23.37M
$ 4.42M
4
ivault
ivault
IVT
$ 0.0122474
-0.06%
-0.03%
-4.28%
$ 5.77M
$ 185.07K
5
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01308
-0.15%
+0.15%
-12.98%
$ 5.28M
$ 4.96M
6
CONX
CONX
CONX
$ 0.00390274
0.00%
+0.01%
-2.11%
$ 3.93M
$ 69.72K
7
Syndicate
Syndicate
SYND
$ 0.00778116
+0.21%
-0.20%
-2.04%
$ 3.72M
$ 10.11K
8
PlatON
PlatON
LAT
$ 0.0005176
-0.59%
-2.63%
-15.02%
$ 3.59M
$ 133.56M
9
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007277
-0.14%
-0.89%
-4.88%
$ 625.31K
$ 8.99M
10
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00553878
0.00%
+0.02%
-2.16%
$ 623.65K
$ 223.87
11
DuckChain Token
DuckChain Token
DUCK
$ 1.892E-5
+1.34%
-4.70%
-44.35%
$ 164.78K
--
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.97E-5
-0.64%
-1.20%
+8.94%
$ 146.22K
--
13
Tanssi
Tanssi
TANSSI
$ 4.033E-5
0.00%
-1.80%
-1.83%
$ 16.87K
--
14
Underly
Underly
UND
$ 1.18228E-7
0.00%
-0.20%
-2.04%
$ 11.82K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น แอปเชน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น แอปเชน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $165.79M
โทเค็น แอปเชน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น แอปเชน ที่ติดตามบน MEXC นั้น SAGA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น แอปเชน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 แอปเชน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น แอปเชน ยอดนิยม รวมถึง DYDX, GEODE, CTSI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ แอปเชน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น แอปเชน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $165.79M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แอปเชน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง