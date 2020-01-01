ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4194
+0.05%
-0.21%
-2.12%
$ 141.95M
$ 417.39K
2
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1437
-0.14%
-0.42%
+4.21%
$ 94.85M
$ 384.58K
3
$ 0.03591
0.00%
+0.14%
-2.34%
$ 42.62M
$ 15.63K
4
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.356755
-0.31%
-0.01%
+3.09%
$ 31.57M
$ 234.69K
5
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01519
-0.59%
-0.13%
+2.86%
$ 29.08M
$ 3.62M
6
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04116323
+0.05%
+0.01%
+3.75%
$ 29.01M
$ 433.60K
7
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10389
-0.57%
-1.23%
+0.65%
$ 23.30M
$ 1.05M
8
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.002061
+0.19%
-2.00%
+0.64%
$ 16.05M
$ 27.99M
9
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00031359
+0.45%
+0.04%
+6.55%
$ 3.14M
$ 928.19K
10
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02043
+0.49%
-0.19%
-0.68%
$ 1.99M
$ 4.84M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.051619
0.00%
--
-3.26%
$ 1.05M
$ 134.33
12
EYWA
EYWA
EYWA
$ 0.00044204
0.00%
+0.52%
+105.00%
$ 284.87K
$ 12.25K
13
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00043692
0.00%
--
-2.42%
$ 84.35K
$ 1.70
14
BoringDAO
BoringDAO
BORING
$ 4.412E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 75.15K
--
15
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4.693E-5
-0.57%
-0.30%
-7.33%
$ 60.99K
--
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.244E-5
-0.13%
0.00%
-8.70%
$ 55.95K
--
17
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00089274
0.00%
--
-8.31%
$ 23.14K
$ 4.49
18
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005312
-0.02%
+6.90%
+0.17%
--
$ 15.79M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 18 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $415.19M
โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น CLONE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 18 โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ ยอดนิยม รวมถึง RUNE, STG, WAXL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $415.19M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นกำกับดูแลของบริดจ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง