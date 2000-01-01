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โทเค็น Binance HODLer Airdrop ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

หมวดหมู่นี้รวมสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกแจกจ่ายผ่านโปรแกรม Binance HODLer Airdrop แอร์ดรอปเหล่านี้มอบรางวัลให้แก่ผู้ใช้ที่ถือ BNB หรือสินทรัพย์ที่กำหนดอื่นๆ ไว้ในวอลเล็ตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด การติดตามดัชนีนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในตลาดรองของโทเค็นที่ถูกแจกจ่ายให้ผู้ถือรายย่อยในสัดส่วนสูง

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006031
+0.23%
-0.05%
-10.18%
$ 378.17M
$ 22.22M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06512
-0.08%
-1.14%
-3.17%
$ 187.13M
$ 839.38K
3
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07652
-0.10%
-0.25%
-2.29%
$ 137.75M
$ 115.18M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3712
+0.09%
-1.30%
+5.03%
$ 124.06M
$ 183.63K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.346
-0.31%
-6.63%
-48.17%
$ 84.24M
$ 7.04M
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.013248
-0.02%
+3.03%
+6.74%
$ 76.19M
$ 30.06M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1938
+0.88%
-0.76%
-13.77%
$ 55.49M
$ 396.32K
8
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009998
-0.58%
-5.42%
+5.96%
$ 46.19M
$ 9.52M
9
BERA
BERA
BERA
$ 0.1472
+0.34%
0.00%
-4.43%
$ 40.58M
$ 520.72K
10
Spark
Spark
SPK
$ 0.01437
+0.14%
+0.70%
-1.91%
$ 40.20M
$ 3.69M
11
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1777
-0.50%
+0.96%
-17.39%
$ 36.37M
$ 424.10K
12
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00973
-0.41%
-1.92%
-24.85%
$ 36.00M
$ 6.03M
13
0G
0G
0G
$ 0.1581
+0.06%
-3.47%
+2.99%
$ 33.84M
$ 396.04K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.10105
+0.06%
-0.34%
+9.20%
$ 32.78M
$ 949.38K
15
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06074
-0.18%
+0.33%
+0.78%
$ 27.73M
$ 878.17K
16
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007631
+0.14%
-1.68%
-8.67%
$ 26.15M
$ 7.40M
17
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006437
-0.37%
-1.94%
-4.81%
$ 25.65M
$ 9.40M
18
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08343
-0.41%
-1.81%
-18.38%
$ 23.48M
$ 889.19K
19
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.09209
-0.44%
-3.92%
+2.57%
$ 22.43M
$ 636.25K
20
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06299
+0.16%
-1.30%
-0.76%
$ 21.32M
$ 944.21K
21
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006745
-0.38%
+3.32%
-0.66%
$ 15.50M
$ 8.69M
22
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.782
-0.05%
-3.46%
+2.59%
$ 15.10M
$ 16.22K
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002452
-0.32%
+0.82%
-2.81%
$ 13.60M
$ 21.64M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001687
-0.06%
+1.20%
-3.93%
$ 12.76M
$ 34.17B
25
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02323
-0.34%
+2.52%
-6.59%
$ 12.52M
$ 3.60M
26
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03776
-0.03%
-0.53%
-4.36%
$ 11.41M
$ 1.62M
27
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01493
+0.74%
-2.41%
-39.39%
$ 10.15M
$ 6.42M
28
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03849
-0.28%
+3.40%
-1.43%
$ 9.32M
$ 1.53M
29
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.04756
-0.40%
-3.75%
-12.19%
$ 9.18M
$ 1.47M
30
ERA
ERA
ERA
$ 0.06004
-0.23%
+0.08%
-11.64%
$ 8.93M
$ 994.50K
31
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03857
+0.21%
-0.13%
-3.80%
$ 8.68M
$ 1.49M
32
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02125
+1.56%
+5.87%
+7.04%
$ 8.43M
$ 4.76M
33
THENA
THENA
THE
$ 0.06189
+0.66%
-0.18%
-6.61%
$ 8.26M
$ 1.23M
34
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003756
+0.11%
+0.73%
-5.71%
$ 7.50M
$ 16.73M
35
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002344
-0.68%
+5.94%
-8.31%
$ 7.13M
$ 33.46M
36
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01706
0.00%
-0.70%
-1.90%
$ 6.93M
$ 3.36M
37
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.0062
+4.09%
-9.76%
+14.77%
$ 5.96M
$ 111.90M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02504
+0.20%
-1.46%
+7.11%
$ 4.91M
$ 2.14M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02906
+1.69%
+8.01%
+27.05%
--
$ 10.04M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.06673
0.00%
-1.73%
-6.22%
--
$ 817.41K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.05849
-0.52%
-2.07%
-15.48%
--
$ 2.18M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03458
-0.83%
+0.23%
-6.29%
--
$ 1.61M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.1709
-0.66%
-4.16%
-10.40%
--
$ 353.86K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1077
-3.01%
+2.41%
-3.28%
--
$ 738.83K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06695
-0.73%
-0.36%
-0.08%
--
$ 916.17K

คำถามที่พบบ่อย

หมวดหมู่คริปโต Binance HODLer Airdrops คืออะไร
หมวดหมู่ Binance HODLer Airdrops ใช้ติดตามผลการดำเนินงานของโทเค็นดิจิทัลที่แจกฟรีให้แก่ผู้ใช้ที่ถือสินทรัพย์ที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ BNB) ไว้ในวอลเล็ตบนแพลตฟอร์ม Binance ตามระยะเวลาที่กำหนด
Binance HODLer Airdrops แตกต่างจากโครงการ Binance Launchpool อย่างไร
ในขณะที่ Binance Launchpool กำหนดให้ผู้ใช้ต้องนำโทเค็นไปสเตกเพื่อรับรางวัล โปรแกรม Binance HODLer Airdrops จะทำการแจกโทเค็นใหม่ให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลสแนปช็อตยอดคงเหลือในวอลเล็ตของผู้ใช้ย้อนหลัง
อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดราคาตลาดเริ่มต้นของโทเค็นจาก Binance HODLer Airdrop
ราคาตลาดเริ่มต้นของโทเค็นจาก Binance HODLer Airdrop ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแรงขายทันทีของผู้รับแอร์ดรอปฝั่งรายย่อย ขณะเดียวกันก็ถูกถ่วงดุลด้วยการมองเห็นและการเข้าถึงที่สูงจากการถูกลิสต์บนแพลตฟอร์ม Binance
นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่ม Binance HODLer Airdrops ได้อย่างไร
นักเทรดวิเคราะห์กลุ่ม Binance HODLer Airdrops เพื่อระบุโทเค็นที่เพิ่งลิสต์ใหม่ซึ่งอาจถูกแรงขายจากผู้รับแอร์ดรอปกดราคาลงมากเกินไป และอาจกลายเป็นจุดเข้าซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่าจริง หลังจากแรงขายช่วงแรกเริ่มลดลง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แอร์ดรอป HODLer ของ Binance นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง