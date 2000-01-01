หมวดหมู่นี้รวมสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกแจกจ่ายผ่านโปรแกรม Binance HODLer Airdrop แอร์ดรอปเหล่านี้มอบรางวัลให้แก่ผู้ใช้ที่ถือ BNB หรือสินทรัพย์ที่กำหนดอื่นๆ ไว้ในวอลเล็ตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด การติดตามดัชนีนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในตลาดรองของโทเค็นที่ถูกแจกจ่ายให้ผู้ถือรายย่อยในสัดส่วนสูง
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แอร์ดรอป HODLer ของ Binance นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง