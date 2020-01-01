Crypto neobanks คือแพลตฟอร์มการเงินแบบดิจิทัลล้วนที่เชื่อมต่อสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์เข้ากับบริการธนาคารแบบดั้งเดิม โดยทั่วไปแล้ว แพลตฟอร์มเหล่านี้มักมีบริการบัตรเดบิตที่เชื่อมกับคริปโต ช่องทางชำระเงินที่แปลงสกุลเงินเฟียตเป็นคริปโต และบัญชีที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยไม่มีสาขาจริง โทเค็นในกลุ่มนี้ถูกใช้เพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ธนาคารระดับพรีเมียม ลดค่าธรรมเนียมธุรกรรม และให้รางวัลแก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม นีโอบังก์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง