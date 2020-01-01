ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น Neobank ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

Crypto neobanks คือแพลตฟอร์มการเงินแบบดิจิทัลล้วนที่เชื่อมต่อสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์เข้ากับบริการธนาคารแบบดั้งเดิม โดยทั่วไปแล้ว แพลตฟอร์มเหล่านี้มักมีบริการบัตรเดบิตที่เชื่อมกับคริปโต ช่องทางชำระเงินที่แปลงสกุลเงินเฟียตเป็นคริปโต และบัญชีที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยไม่มีสาขาจริง โทเค็นในกลุ่มนี้ถูกใช้เพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ธนาคารระดับพรีเมียม ลดค่าธรรมเนียมธุรกรรม และให้รางวัลแก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.449
+0.92%
+2.87%
-0.04%
$ 1.48B
$ 194.43K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5065
-0.78%
+5.95%
+31.83%
$ 446.85M
$ 6.10M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001451
-0.14%
-2.23%
-3.40%
$ 139.21M
$ 64.25M
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07632
-0.18%
+0.32%
-2.30%
$ 137.50M
$ 115.01M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 8.86E-6
0.00%
+11.40%
+3.50%
$ 885.67K
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00041528
-0.07%
+0.05%
+0.48%
$ 415.28K
$ 3.15K
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00696367
0.00%
-0.00%
-5.57%
$ 295.96K
$ 52.65K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00076037
0.00%
-0.05%
+0.82%
$ 193.50K
$ 32.65K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.533E-5
0.00%
-0.10%
-1.22%
$ 15.31K
--
10
Unitas
Unitas
UP
$ 0.42855
+0.33%
+2.64%
+12.82%
--
$ 138.23K
11
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0.00844
0.00%
+0.60%
+3.05%
--
$ 2.88M
12
Avici
Avici
AVICI
$ 0.4413
0.00%
-1.85%
-5.06%
--
$ 119.83K

คำถามที่พบบ่อย

คริปโตกลุ่ม Neobank ในภาคการเงินดิจิทัลคืออะไร
คริปโตกลุ่ม Neobank หมายถึงแพลตฟอร์มการเงินแบบดิจิทัลล้วนที่ผสานเครือข่ายบล็อกเชนเข้ากับบริการธนาคารแบบดั้งเดิม โดยมีฟีเจอร์อย่างบัตรเดบิตที่เชื่อมกับคริปโต และเกตเวย์สำหรับแปลงเงินเฟียตเป็นคริปโต
โทเค็น Neobank มอบประโยชน์ใช้งานให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มอย่างไร
โทเค็น Neobank มีประโยชน์ใช้งานในการปลดล็อกฟีเจอร์ธนาคารดิจิทัลระดับพรีเมียม ลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมข้ามประเทศ และให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับบัญชีออมทรัพย์ภายในระบบนิเวศของ Neobank นั้นๆ
Crypto Neobank ถูกกำกับดูแลเหมือนธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมหรือไม่
การปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความแตกต่างกันอย่างมาก Crypto Neobank บางแห่งดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตธนาคารอย่างเป็นทางการในบางเขตอำนาจศาล ขณะที่บางแห่งพึ่งพาพันธมิตรธนาคารบุคคลที่สามในการประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินเฟียต
ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ Neobank ที่ใช้บล็อกเชนคืออะไร
ข้อได้เปรียบหลักของ Neobank ที่ใช้บล็อกเชนคือความสามารถในการนำคริปโตไปใช้จ่ายในโลกจริงได้อย่างราบรื่นผ่านบัตรเดบิต โดยไม่จำเป็นต้องถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมก่อน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม นีโอบังก์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง