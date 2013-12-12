DOGE (DOGE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DOGE (DOGE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

DOGE (DOGE) informácie

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Oficiálna webová stránka:
http://dogecoin.com/
Biela kniha:
https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md
Prieskumník blokov:
https://blockchair.com/dogecoin

DOGE (DOGE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOGE (DOGE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 35.15B
Celková ponuka:
$ 151.12B
Počet coinov v obehu:
$ 151.12B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 35.15B
Historické maximum:
$ 0.74
Historické minimum:
$ 0.000085474399384111
Aktuálna cena:
$ 0.2326
Podrobná štruktúra tokenu DOGE (DOGE)

Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania DOGE tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.

Dogecoin (DOGE) is a unique cryptocurrency with a straightforward and transparent token economic model. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Proof-of-Work (PoW) Mining:
    Dogecoin is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add new blocks to the blockchain, receiving newly minted DOGE as a reward.
  • Block Reward:
    The block reward is permanently fixed at 10,000 DOGE per block. Blocks are produced approximately every minute.
  • Inflationary Supply:
    There is no maximum cap on the total supply of DOGE. Instead, Dogecoin has a fixed annual issuance of 5 billion coins, which causes the inflation rate to decrease over time as the total supply grows. This design is intended to encourage spending and utility rather than hoarding.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryMechanism/Details
Initial Distribution100% distributed via PoW mining; no pre-mine, ICO, or team allocation
Ongoing DistributionAll new DOGE is distributed to miners as block rewards and transaction fees
Team/Advisor AllocationNone; no tokens reserved for founders, team, or advisors
Centralized HoldingsAs of May 2024, the top 10 addresses hold ~45% of supply; top 1% hold >95%
  • No Centralized Allocation:
    There were no tokens allocated to the project team, advisors, or through private sales. All DOGE in circulation has been or will be earned by miners.

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Uses:

    • Peer-to-peer payments and value transfer
    • Tipping and microtransactions, especially in online communities
    • Payment for goods and services (adopted by some merchants and platforms)
    • Settlement of network transaction fees
    • Rewarding miners for securing the network

  • Incentives:

    • Miners are incentivized by the fixed block reward and transaction fees.
    • The inflationary model ensures ongoing miner participation and network security.

Locking and Unlocking Mechanism

  • Locking Mechanism:
    Dogecoin does not implement any token locking or vesting mechanisms. All mined DOGE is immediately liquid and transferable.
  • Unlocking Time:
    Not applicable, as there are no locked or vested tokens in the Dogecoin ecosystem.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceFixed 10,000 DOGE per block (PoW mining), ~1 block/minute, ~5B DOGE/year
Allocation100% to miners; no pre-mine, ICO, or team allocation
UsagePayments, tipping, transaction fees, miner rewards
IncentivesMiner block rewards and transaction fees
Locking/UnlockingNone; all DOGE is immediately liquid upon mining
Supply CapNone; inflationary with diminishing rate as supply grows

Additional Insights

  • Concentration Risk:
    Dogecoin’s supply is highly concentrated, with the top 1% of addresses holding over 95% of the circulating supply as of 2022. This centralization poses risks related to market manipulation and large sell-offs.
  • No Token Unlocks:
    There are no scheduled or historical token unlocks, vesting schedules, or lockups in Dogecoin’s design.
  • Network Security:
    The perpetual issuance is intended to maintain miner incentives and network security, unlike capped-supply coins that may face security challenges as block rewards diminish.

References

  • For more on Dogecoin’s inflation and supply: Dogecoin Inflation - Dogepedia
  • For a discussion on supply cap: Can you put a cap on Dogecoin? - Dogepedia

Dogecoin’s token economics are simple, transparent, and designed to promote utility and ongoing network security, with no complex vesting, locking, or allocation schemes.

DOGE (DOGE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DOGE (DOGE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DOGE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DOGE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DOGE tokenomiku, preskúmajte cenu DOGE tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.