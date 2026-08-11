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Текущая цена Zypher Network сегодня составляет 0,00233808 USD. Рыночная капитализация POP составляет 3 365 921 USD. Отслеживайте обновления цен POP в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Zypher Network сегодня составляет 0,00233808 USD. Рыночная капитализация POP составляет 3 365 921 USD. Отслеживайте обновления цен POP в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Zypher Network (POP)

Не в листинге

Текущая цена 1 POP в USD:

$0,00233609
$0,00233609$0,00233609
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Zypher Network (POP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:42:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Zypher Network

Текущая цена Zypher Network (POP) сегодня составляет $ 0,00233808 с изменением 1,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POP на USD составляет $ 0,00233808 за POP.

На данный момент Zypher Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 365 921, при оборотном предложении 1,44B POP. В течение последних 24 часов, POP торговался в диапазоне от $ 0,00223549 (минимум) до $ 0,00234348 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01221422, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе POP изменился на +0,10% за последний час и на +3,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,05M.

Рыночная информация Zypher Network (POP)

$ 3,37M
$ 3,37M$ 3,37M

$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M

$ 23,38M
$ 23,38M$ 23,38M

1,44B
1,44B 1,44B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Zypher Network составляет $ 3,37M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,05M. Циркулируещее обращение POP составляет 1,44B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,38M.

История цен Zypher Network в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00223549
$ 0,00223549$ 0,00223549
Мин 24Ч
$ 0,00234348
$ 0,00234348$ 0,00234348
Макс 24Ч

$ 0,00223549
$ 0,00223549$ 0,00223549

$ 0,00234348
$ 0,00234348$ 0,00234348

$ 0,01221422
$ 0,01221422$ 0,01221422

$ 0
$ 0$ 0

+0,10%

+1,29%

+3,32%

+3,32%

История цен Zypher Network (POP) в USD

За сегодня изменение цены Zypher Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Zypher Network на USD составило $ +0,0002879020.
За последние 60 дней изменение цены Zypher Network на USD составило $ +0,0005394336.
За последние 90 дней изменение цены Zypher Network на USD составило $ +0,000000003839611065.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,29%
30 дней$ +0,0002879020+12,31%
60 дней$ +0,0005394336+23,07%
90 дней$ +0,000000003839611065+0,00%

Прогноз цены Zypher Network

Прогноз цены Zypher Network (POP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена POP в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Zypher Network (POP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Zypher Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Zypher Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены POP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Zypher Network».

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Источник Zypher Network (POP)

Официальный веб-сайт

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

О Zypher Network

Сколько стоит Zypher Network в данный момент?

Zypher Network в настоящее время торгуется по цене ₽0.174927850098328320000, с изменением цены за последние 24 часа на 1.28%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется POP сегодня?

POP продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight.

Насколько популярен Zypher Network сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают POP.

Чем отличается Zypher Network от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight и созданным на сети --, POP предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество POP находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 1439583333.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Zypher Network за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.913829828418190880000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:42:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Zypher Network (POP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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