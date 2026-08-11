Сколько стоит Zypher Network в данный момент?

Zypher Network в настоящее время торгуется по цене ₽0.174927850098328320000, с изменением цены за последние 24 часа на 1.28%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется POP сегодня?

POP продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight.

Насколько популярен Zypher Network сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают POP.

Чем отличается Zypher Network от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight и созданным на сети --, POP предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество POP находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 1439583333.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Zypher Network за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.913829828418190880000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.