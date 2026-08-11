Сегодняшняя цена ZKWASM

Текущая цена ZKWASM (ZKWASM) сегодня составляет $ 0 с изменением 9,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZKWASM на USD составляет $ 0 за ZKWASM.

На данный момент ZKWASM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 46 330, при оборотном предложении 50,59M ZKWASM. В течение последних 24 часов, ZKWASM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,00101367 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,128216, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZKWASM изменился на -0,12% за последний час и на -32,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 57,10.

Рыночная информация ZKWASM (ZKWASM)

Рыночная капитализация $ 46,33K$ 46,33K $ 46,33K Объем (24Ч) $ 57,10$ 57,10 $ 57,10 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 915,89K$ 915,89K $ 915,89K Оборотное предложение 50,59M 50,59M 50,59M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ZKWASM составляет $ 46,33K, при 24-часовом объеме торгов $ 57,10. Циркулируещее обращение ZKWASM составляет 50,59M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 915,89K.