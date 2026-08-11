Сегодняшняя цена YOINK

Текущая цена YOINK (YOINK) сегодня составляет $ 0 с изменением 9,90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YOINK на USD составляет $ 0 за YOINK.

На данный момент YOINK занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 65 340, при оборотном предложении 926,57M YOINK. В течение последних 24 часов, YOINK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе YOINK изменился на +0,09% за последний час и на -26,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация YOINK (YOINK)

Рыночная капитализация $ 65,34K$ 65,34K $ 65,34K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 65,34K$ 65,34K $ 65,34K Оборотное предложение 926,57M 926,57M 926,57M Общее предложение 926 566 055,3294237 926 566 055,3294237 926 566 055,3294237

Текущая рыночная капитализация YOINK составляет $ 65,34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YOINK составляет 926,57M, а общее предложение – 926566055.3294237. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 65,34K.