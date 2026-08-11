Сегодняшняя цена Yieldfy by Virtuals

Текущая цена Yieldfy by Virtuals (YIELDFY) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YIELDFY на USD составляет $ 0 за YIELDFY.

На данный момент Yieldfy by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 287,05, при оборотном предложении 1,00B YIELDFY. В течение последних 24 часов, YIELDFY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе YIELDFY изменился на +0,11% за последний час и на -25,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Yieldfy by Virtuals (YIELDFY)

Рыночная капитализация $ 9,29K$ 9,29K $ 9,29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,29K$ 9,29K $ 9,29K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Yieldfy by Virtuals составляет $ 9,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YIELDFY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,29K.