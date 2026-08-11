Сегодняшняя цена yesnoerror

Текущая цена yesnoerror (YNE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YNE на USD составляет $ 0 за YNE.

На данный момент yesnoerror занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 193 785, при оборотном предложении 999,96M YNE. В течение последних 24 часов, YNE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,111382, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе YNE изменился на -0,00% за последний час и на +5,99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 28,81K.

Рыночная информация yesnoerror (YNE)

Рыночная капитализация $ 193,79K$ 193,79K $ 193,79K Объем (24Ч) $ 28,81K$ 28,81K $ 28,81K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 193,79K$ 193,79K $ 193,79K Оборотное предложение 999,96M 999,96M 999,96M Общее предложение 999 964 513,130526 999 964 513,130526 999 964 513,130526

Текущая рыночная капитализация yesnoerror составляет $ 193,79K, при 24-часовом объеме торгов $ 28,81K. Циркулируещее обращение YNE составляет 999,96M, а общее предложение – 999964513.130526. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 193,79K.