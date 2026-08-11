Сегодняшняя цена Yellow

Текущая цена Yellow (YELLOW) сегодня составляет $ 0,03616983 с изменением 9,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YELLOW на USD составляет $ 0,03616983 за YELLOW.

На данный момент Yellow занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7 033 870, при оборотном предложении 193,94M YELLOW. В течение последних 24 часов, YELLOW торговался в диапазоне от $ 0,03247991 (минимум) до $ 0,0386686 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,065755, тогда как исторический минимум составил $ 0,01699129.

В краткосрочной перспективе YELLOW изменился на -0,54% за последний час и на -8,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 922,55K.

Рыночная информация Yellow (YELLOW)

Рыночная капитализация $ 7,03M$ 7,03M $ 7,03M Объем (24Ч) $ 922,55K$ 922,55K $ 922,55K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 362,69M$ 362,69M $ 362,69M Оборотное предложение 193,94M 193,94M 193,94M Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Yellow составляет $ 7,03M, при 24-часовом объеме торгов $ 922,55K. Циркулируещее обращение YELLOW составляет 193,94M, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 362,69M.