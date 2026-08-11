На какой блокчейн-сети работает x4Pay?

x4Pay работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена X4PAY?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -16.86% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится x4Pay?

x4Pay относится к категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать X4PAY с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация x4Pay?

Его рыночная капитализация составляет ₽1049940.436819692880000, что ставит актив на 9501-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов X4PAY сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 999381970.377072 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля x4Pay?

За последний день объем торговли X4PAY составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа x4Pay колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.