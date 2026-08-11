Сегодняшняя цена Wrapped Zano

Текущая цена Wrapped Zano (WZANO) сегодня составляет $ 8.26 с изменением 4.25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WZANO на USD составляет $ 8.26 за WZANO.

На данный момент Wrapped Zano занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 309,172, при оборотном предложении 37.39K WZANO. В течение последних 24 часов, WZANO торговался в диапазоне от $ 8.26 (минимум) до $ 8.67 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 14.8, тогда как исторический минимум составил $ 5.27.

В краткосрочной перспективе WZANO изменился на -0.00% за последний час и на -8.25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.57K.

Рыночная информация Wrapped Zano (WZANO)

Рыночная капитализация $ 309.17K$ 309.17K $ 309.17K Объем (24Ч) $ 1.57K$ 1.57K $ 1.57K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M Оборотное предложение 37.39K 37.39K 37.39K Общее предложение 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Wrapped Zano составляет $ 309.17K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.57K. Циркулируещее обращение WZANO составляет 37.39K, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8.26M.