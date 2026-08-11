Какова текущая цена Wrapped FON?

Живая цена Wrapped FON (WFON) составляет ₽101.002787600400000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Wrapped FON на рынке?

В настоящее время Wrapped FON находится на ---м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽758410330.0689211520000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов WFON в обращении?

Количество токенов WFON в обращении составляет 7512677.223934087 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Wrapped FON за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Wrapped FON колебалась в диапазоне от ₽101.002787600400000 (минимум за 24 часа) до ₽101.750956397440000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Wrapped FON удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Wrapped FON достиг максимальной цены ₽114.469825947120000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽83.046736471440000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется WFON?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Wrapped FON?

Текущее изменение цены -0.36% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Wrapped-Tokens,FONChain Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.