Какова сегодняшняя цена Wrapped BOT (WBOT)?

Текущая цена составляет ₽727.220070722880000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.22%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов WBOT находится в обращении?

Обращающееся предложение WBOT составляет 150000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Wrapped BOT?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей WBOT. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Wrapped BOT?

Рыночная капитализация составляет ₽1161173684.5508178400000, что ставит Wrapped BOT на ---е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется WBOT?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Wrapped BOT?

Недавнее изменение цены на -0.22% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Wrapped-Tokens,BOT Chain Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.