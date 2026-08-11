Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSMCIСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Wingbits сегодня составляет 0,00505783 USD. Рыночная капитализация WINGS составляет 4 983 921 USD. Отслеживайте обновления цен WINGS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wingbits сегодня составляет 0,00505783 USD. Рыночная капитализация WINGS составляет 4 983 921 USD. Отслеживайте обновления цен WINGS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о WINGS

Информация о цене WINGS

Что такое WINGS

Официальный сайт WINGS

Токеномика WINGS

Прогноз цен WINGS

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wingbits

Цена Wingbits (WINGS)

Не в листинге

Текущая цена 1 WINGS в USD:

$0,00516215
$0,00516215$0,00516215
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wingbits (WINGS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:04:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wingbits

Текущая цена Wingbits (WINGS) сегодня составляет $ 0,00505783 с изменением 3,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WINGS на USD составляет $ 0,00505783 за WINGS.

На данный момент Wingbits занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4 983 921, при оборотном предложении 985,39M WINGS. В течение последних 24 часов, WINGS торговался в диапазоне от $ 0,00490217 (минимум) до $ 0,00531308 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01089803, тогда как исторический минимум составил $ 0,00281794.

В краткосрочной перспективе WINGS изменился на -0,10% за последний час и на -0,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 6,77K.

Рыночная информация Wingbits (WINGS)

$ 4,98M
$ 4,98M$ 4,98M

$ 6,77K
$ 6,77K$ 6,77K

$ 50,58M
$ 50,58M$ 50,58M

985,39M
985,39M 985,39M

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Wingbits составляет $ 4,98M, при 24-часовом объеме торгов $ 6,77K. Циркулируещее обращение WINGS составляет 985,39M, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 50,58M.

История цен Wingbits в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00490217
$ 0,00490217$ 0,00490217
Мин 24Ч
$ 0,00531308
$ 0,00531308$ 0,00531308
Макс 24Ч

$ 0,00490217
$ 0,00490217$ 0,00490217

$ 0,00531308
$ 0,00531308$ 0,00531308

$ 0,01089803
$ 0,01089803$ 0,01089803

$ 0,00281794
$ 0,00281794$ 0,00281794

-0,10%

-3,68%

-0,10%

-0,10%

История цен Wingbits (WINGS) в USD

За сегодня изменение цены Wingbits на USD составило $ -0,000193318133227227.
За последние 30 дней изменение цены Wingbits на USD составило $ -0,0008680015.
За последние 60 дней изменение цены Wingbits на USD составило $ +0,0016333756.
За последние 90 дней изменение цены Wingbits на USD составило $ -0,000000004931865548.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000193318133227227-3,68%
30 дней$ -0,0008680015-17,16%
60 дней$ +0,0016333756+32,29%
90 дней$ -0,000000004931865548-0,00%

Прогноз цены Wingbits

Прогноз цены Wingbits (WINGS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WINGS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wingbits (WINGS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wingbits потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wingbits достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WINGS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wingbits».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wingbits (WINGS)

Официальный веб-сайт

Категория :

DePINSolana Ecosystem

О Wingbits

Какова текущая цена Wingbits?

Wingbits (WINGS) торгуется по цене ₽0.378411058673282320000, что отражает изменение цены на уровне -3.68% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Wingbits в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,DePIN, WINGS часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется WINGS?

За последние 24 часа объем торгов WINGS составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Wingbits в обращении?

Сегодня в обращении находится 985385876.896569 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг WINGS?

В настоящее время Wingbits занимает рейтинг №1578 с рыночной капитализацией ₽372881417.9112393840000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Wingbits за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -3.68%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Wingbits соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,DePIN WINGS демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wingbits

Страница обновлена: 2026-08-11 13:04:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wingbits (WINGS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Wingbits

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Монеро

Монеро

XMR
Эфириум

Эфириум

ETH
Солана

Солана

SOL

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

up

up

UPROBINHOOD

$0,3729
$0,3729$0,3729

+272,90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47421
$0,47421$0,47421

+848,42%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01639
$0,01639$0,01639

+30,80%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17776
$0,17776$0,17776

-11,95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$4,6765
$4,6765$4,6765

+159,64%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47421
$0,47421$0,47421

+848,42%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$4,6765
$4,6765$4,6765

+159,64%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028120
$0,028120$0,028120

+88,76%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0004879
$0,0004879$0,0004879

+56,37%

Myros

Myros

MY

$0,0180
$0,0180$0,0180

+20,00%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?