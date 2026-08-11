Сегодняшняя цена Wagmi Coin

Текущая цена Wagmi Coin (WAGMI) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAGMI на USD составляет $ 0 за WAGMI.

На данный момент Wagmi Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 73,351, при оборотном предложении 420.69T WAGMI. В течение последних 24 часов, WAGMI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WAGMI изменился на -- за последний час и на -2.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Wagmi Coin (WAGMI)

Рыночная капитализация $ 73.35K$ 73.35K $ 73.35K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 73.35K$ 73.35K $ 73.35K Оборотное предложение 420.69T 420.69T 420.69T Общее предложение 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Wagmi Coin составляет $ 73.35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAGMI составляет 420.69T, а общее предложение – 420690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 73.35K.