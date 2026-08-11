Какова текущая цена торговли Wadoozie?

Wadoozie (WADZ) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне -2.72% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Wadoozie сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Meme,Ethereum Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по WADZ?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Wadoozie на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #6540 место по рыночной капитализации, составляющей ₽4898833.8717184384000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов WADZ?

При наличии 799944479.8242818 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Wadoozie?

Диапазон цен между ₽ и ₽ за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Wadoozie сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Meme,Ethereum Ecosystem, WADZ продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.