Сегодняшняя цена Vu

Текущая цена Vu (VU) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VU на USD составляет $ 0 за VU.

На данный момент Vu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53,969, при оборотном предложении 450.00M VU. В течение последних 24 часов, VU торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00217398, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VU изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 39.89.

Рыночная информация Vu (VU)

Рыночная капитализация $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Объем (24Ч) $ 39.89$ 39.89 $ 39.89 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K Оборотное предложение 450.00M 450.00M 450.00M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Vu составляет $ 53.97K, при 24-часовом объеме торгов $ 39.89. Циркулируещее обращение VU составляет 450.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 119.93K.