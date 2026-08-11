Сегодняшняя цена Voltage Finance

Текущая цена Voltage Finance (VOLT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VOLT на USD составляет $ 0 за VOLT.

На данный момент Voltage Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 274 044, при оборотном предложении 8,73B VOLT. В течение последних 24 часов, VOLT торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00533542, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VOLT изменился на -- за последний час и на +245,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Voltage Finance (VOLT)

Рыночная капитализация $ 274,04K$ 274,04K $ 274,04K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 274,04K$ 274,04K $ 274,04K Оборотное предложение 8,73B 8,73B 8,73B Общее предложение 8 727 621 989,42893 8 727 621 989,42893 8 727 621 989,42893

Текущая рыночная капитализация Voltage Finance составляет $ 274,04K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VOLT составляет 8,73B, а общее предложение – 8727621989.42893. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 274,04K.