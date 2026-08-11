Сегодняшняя цена Vled Tenov

Текущая цена Vled Tenov (TENOV) сегодня составляет $ 0 с изменением 21,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TENOV на USD составляет $ 0 за TENOV.

На данный момент Vled Tenov занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29 958, при оборотном предложении 915,80M TENOV. В течение последних 24 часов, TENOV торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TENOV изменился на +0,32% за последний час и на -23,34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Vled Tenov (TENOV)

Рыночная капитализация $ 29,96K$ 29,96K $ 29,96K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29,96K$ 29,96K $ 29,96K Оборотное предложение 915,80M 915,80M 915,80M Общее предложение 915 796 128,1924329 915 796 128,1924329 915 796 128,1924329

Текущая рыночная капитализация Vled Tenov составляет $ 29,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TENOV составляет 915,80M, а общее предложение – 915796128.1924329. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,96K.