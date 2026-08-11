Сегодняшняя цена Versatize Coin

Текущая цена Versatize Coin (VTCN) сегодня составляет $ 0,177617 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VTCN на USD составляет $ 0,177617 за VTCN.

На данный момент Versatize Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17.761.841, при оборотном предложении 50,00M VTCN. В течение последних 24 часов, VTCN торговался в диапазоне от $ 0,176932 (минимум) до $ 0,17835 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,178731, тогда как исторический минимум составил $ 0,00120116.

В краткосрочной перспективе VTCN изменился на -0,00% за последний час и на +311,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 358,97K.

Рыночная информация Versatize Coin (VTCN)

Рыночная капитализация $ 17,76M$ 17,76M $ 17,76M Объем (24Ч) $ 358,97K$ 358,97K $ 358,97K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 17,76M$ 17,76M $ 17,76M Оборотное предложение 50,00M 50,00M 50,00M Общее предложение 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Текущая рыночная капитализация Versatize Coin составляет $ 17,76M, при 24-часовом объеме торгов $ 358,97K. Циркулируещее обращение VTCN составляет 50,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,76M.