Сегодняшняя цена Vena Protocol

Текущая цена Vena Protocol (VENA) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VENA на USD составляет $ 0 за VENA.

На данный момент Vena Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11,772.43, при оборотном предложении 1.00B VENA. В течение последних 24 часов, VENA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00142655, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VENA изменился на -- за последний час и на -27.39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Vena Protocol (VENA)

Рыночная капитализация $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Vena Protocol составляет $ 11.77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VENA составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11.77K.