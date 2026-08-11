Сегодняшняя цена Vault

Текущая цена Vault (V) сегодня составляет $ 0,01386762 с изменением 11,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации V на USD составляет $ 0,01386762 за V.

На данный момент Vault занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 386 755, при оборотном предложении 100,00M V. В течение последних 24 часов, V торговался в диапазоне от $ 0,01231145 (минимум) до $ 0,01418221 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,119747, тогда как исторический минимум составил $ 0,00575844.

В краткосрочной перспективе V изменился на +0,10% за последний час и на +19,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,79K.

Рыночная информация Vault (V)

Рыночная капитализация $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Объем (24Ч) $ 2,79K$ 2,79K $ 2,79K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Оборотное предложение 100,00M 100,00M 100,00M Общее предложение 99 999 727,691246 99 999 727,691246 99 999 727,691246

Текущая рыночная капитализация Vault составляет $ 1,39M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,79K. Циркулируещее обращение V составляет 100,00M, а общее предложение – 99999727.691246. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,39M.