Сегодняшняя цена utopiadet

Текущая цена utopiadet (UTOPIA) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UTOPIA на USD составляет $ 0 за UTOPIA.

На данный момент utopiadet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 722,45, при оборотном предложении 1,00B UTOPIA. В течение последних 24 часов, UTOPIA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UTOPIA изменился на -0,00% за последний час и на -27,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация utopiadet (UTOPIA)

Рыночная капитализация $ 13,72K$ 13,72K $ 13,72K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13,72K$ 13,72K $ 13,72K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация utopiadet составляет $ 13,72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UTOPIA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,72K.