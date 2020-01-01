Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Токены на тематику стикеров по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены на тематику стикеров. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Utya
Utya
UTYA
$ 0,03246551
-1,43%
-0,03%
-15,05%
$ 32,47M
$ 407,32K
2
Tony from TON
Tony from TON
TONY
$ 0,00062852
+0,15%
-0,06%
-17,44%
$ 628,52K
$ 8,74K
3
Paper Plane
Paper Plane
PLANE
$ 0,00314807
+2,35%
-0,04%
-18,10%
$ 308,47K
$ 2,39K
4
Cubigator
Cubigator
CUB
$ 4,22E-5
-1,72%
-1,70%
-10,78%
$ 42,22K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены на тематику стикеров и почему они так популярны?
Токены категории Токены на тематику стикеров представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $33.44M.
Какой токен из категории Токены на тематику стикеров демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены на тематику стикеров, отслеживаемых на MEXC, UTYA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены на тематику стикеров находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Токены на тематику стикеров, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены на тематику стикеров относятся UTYA, TONY, PLANE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены на тематику стикеров?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены на тематику стикеров составляет примерно $33.44M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены на тематику стикеров, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.