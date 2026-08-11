Сегодняшняя цена TON SHIBA

Текущая цена TON SHIBA (TSHIB) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TSHIB на USD составляет $ 0 за TSHIB.

На данный момент TON SHIBA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 651,52, при оборотном предложении 1000,00M TSHIB. В течение последних 24 часов, TSHIB торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TSHIB изменился на +0,10% за последний час и на -4,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация TON SHIBA (TSHIB)

Рыночная капитализация $ 11,65K$ 11,65K $ 11,65K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,65K$ 11,65K $ 11,65K Оборотное предложение 1000,00M 1000,00M 1000,00M Общее предложение 999 999 999,0 999 999 999,0 999 999 999,0

Текущая рыночная капитализация TON SHIBA составляет $ 11,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TSHIB составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999999.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,65K.