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Текущая цена TON SHIBA сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация TSHIB составляет 11 651,52 USD. Отслеживайте обновления цен TSHIB в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена TON SHIBA сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация TSHIB составляет 11 651,52 USD. Отслеживайте обновления цен TSHIB в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена TON SHIBA (TSHIB)

Не в листинге

Текущая цена 1 TSHIB в USD:

$0,00001165
$0,00001165$0,00001165
+6,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены TON SHIBA (TSHIB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:16:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена TON SHIBA

Текущая цена TON SHIBA (TSHIB) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TSHIB на USD составляет $ 0 за TSHIB.

На данный момент TON SHIBA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 651,52, при оборотном предложении 1000,00M TSHIB. В течение последних 24 часов, TSHIB торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TSHIB изменился на +0,10% за последний час и на -4,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация TON SHIBA (TSHIB)

$ 11,65K
$ 11,65K$ 11,65K

--
----

$ 11,65K
$ 11,65K$ 11,65K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 999,0
999 999 999,0 999 999 999,0

Текущая рыночная капитализация TON SHIBA составляет $ 11,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TSHIB составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999999.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,65K.

История цен TON SHIBA в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,10%

+0,46%

-4,81%

-4,81%

История цен TON SHIBA (TSHIB) в USD

За сегодня изменение цены TON SHIBA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены TON SHIBA на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены TON SHIBA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены TON SHIBA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,46%
30 дней$ 0-14,58%
60 дней$ 0-59,22%
90 дней$ 0--

Прогноз цены TON SHIBA

Прогноз цены TON SHIBA (TSHIB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TSHIB в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены TON SHIBA (TSHIB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена TON SHIBA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену TON SHIBA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TSHIB, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены TON SHIBA».

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Источник TON SHIBA (TSHIB)

Официальный веб-сайт

Категория :

Dog-ThemedMemeTON Ecosystem

О TON SHIBA

Какова текущая цена TON SHIBA?

Текущая оценка составляет ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.46%.

Как рыночные настроения влияют на TSHIB?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг TON SHIBA?

С рыночной капитализацией ₽871739.096675241984000 TON SHIBA занимает #9924 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

TSHIB зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна TSHIB сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽ и ₽, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на TON SHIBA?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (999999999.0 токенов), тенденции принятия в рамках Meme,Dog-Themed,TON Ecosystem и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:16:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии TON SHIBA (TSHIB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о TON SHIBA

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