Какова текущая цена торговли TON Community?

TON Community (TON) в настоящее время оценивается в ₽0.384072555840570240000 RUB, что отражает изменение цены на уровне -1.40% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены TON Community сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Ethereum Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по TON?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение TON Community на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #2549 место по рыночной капитализации, составляющей ₽102978235.9102362880000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов TON?

При наличии 268121355.45057216 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой TON Community?

Диапазон цен между ₽0.381005033065543040000 и ₽0.395759817613423872000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как TON Community сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Ethereum Ecosystem, TON продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.