Какова текущая цена The Little Guy?

The Little Guy (GUY) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -13.72% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет The Little Guy в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, GUY часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется GUY?

За последние 24 часа объем торгов GUY составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов The Little Guy в обращении?

Сегодня в обращении находится 1000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг GUY?

В настоящее время The Little Guy занимает рейтинг №4538 с рыночной капитализацией ₽17249728.0107791744000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика The Little Guy за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -13.72%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как The Little Guy соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme GUY демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.