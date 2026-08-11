Сегодняшняя цена The Great White

Текущая цена The Great White (GREATWHITE) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GREATWHITE на USD составляет $ 0 за GREATWHITE.

На данный момент The Great White занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15,553.6, при оборотном предложении 999.73M GREATWHITE. В течение последних 24 часов, GREATWHITE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GREATWHITE изменился на -1.45% за последний час и на -15.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Great White (GREATWHITE)

Рыночная капитализация $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K Оборотное предложение 999.73M 999.73M 999.73M Общее предложение 999,731,861.386589 999,731,861.386589 999,731,861.386589

Текущая рыночная капитализация The Great White составляет $ 15.55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GREATWHITE составляет 999.73M, а общее предложение – 999731861.386589. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15.55K.