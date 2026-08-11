Сегодняшняя цена The Dancing Squirrel

Текущая цена The Dancing Squirrel (BELKA) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,84% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BELKA на USD составляет $ 0 за BELKA.

На данный момент The Dancing Squirrel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19 033,42, при оборотном предложении 999,69M BELKA. В течение последних 24 часов, BELKA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00391734, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BELKA изменился на -0,09% за последний час и на -9,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Dancing Squirrel (BELKA)

Рыночная капитализация $ 19,03K$ 19,03K $ 19,03K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 19,03K$ 19,03K $ 19,03K Оборотное предложение 999,69M 999,69M 999,69M Общее предложение 999 693 684,958434 999 693 684,958434 999 693 684,958434

Текущая рыночная капитализация The Dancing Squirrel составляет $ 19,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BELKA составляет 999,69M, а общее предложение – 999693684.958434. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,03K.