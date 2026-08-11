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Текущая цена The Dancing Squirrel сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BELKA составляет 19 033,42 USD. Отслеживайте обновления цен BELKA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The Dancing Squirrel сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BELKA составляет 19 033,42 USD. Отслеживайте обновления цен BELKA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена The Dancing Squirrel (BELKA)

Не в листинге

Текущая цена 1 BELKA в USD:

$0,00001902
$0,00001902$0,00001902
-6,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены The Dancing Squirrel (BELKA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:59:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The Dancing Squirrel

Текущая цена The Dancing Squirrel (BELKA) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,84% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BELKA на USD составляет $ 0 за BELKA.

На данный момент The Dancing Squirrel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19 033,42, при оборотном предложении 999,69M BELKA. В течение последних 24 часов, BELKA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00391734, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BELKA изменился на -0,09% за последний час и на -9,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация The Dancing Squirrel (BELKA)

$ 19,03K
$ 19,03K$ 19,03K

--
----

$ 19,03K
$ 19,03K$ 19,03K

999,69M
999,69M 999,69M

999 693 684,958434
999 693 684,958434 999 693 684,958434

Текущая рыночная капитализация The Dancing Squirrel составляет $ 19,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BELKA составляет 999,69M, а общее предложение – 999693684.958434. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,03K.

История цен The Dancing Squirrel в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00391734
$ 0,00391734$ 0,00391734

$ 0
$ 0$ 0

-0,09%

-5,84%

-9,57%

-9,57%

История цен The Dancing Squirrel (BELKA) в USD

За сегодня изменение цены The Dancing Squirrel на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Dancing Squirrel на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Dancing Squirrel на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Dancing Squirrel на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-5,84%
30 дней$ 0-1,57%
60 дней$ 0-11,06%
90 дней$ 0--

Прогноз цены The Dancing Squirrel

Прогноз цены The Dancing Squirrel (BELKA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BELKA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The Dancing Squirrel (BELKA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The Dancing Squirrel потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The Dancing Squirrel достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BELKA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The Dancing Squirrel».

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Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О The Dancing Squirrel

Какова текущая цена The Dancing Squirrel?

The Dancing Squirrel торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -5.84% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BELKA?

С рыночной капитализацией ₽1424049.604853473248000 BELKA занимает #8907 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у The Dancing Squirrel?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении BELKA?

На открытых рынках находится 999693684.958434 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

The Dancing Squirrel колебался между ₽ и ₽, что отражает ежедневную волатильность.

Как The Dancing Squirrel соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽0.293089023363993696000, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на BELKA?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и динамика развития в сети --.

Как BELKA ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:59:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The Dancing Squirrel (BELKA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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