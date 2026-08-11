Какова текущая цена Tardimals?

Tardimals торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -17.20%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как TARDIMALS соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -17.20% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если TARDIMALS превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Tardimals показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem TARDIMALS демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Tardimals?

Рыночная капитализация ₽3499405.1577807168000 ставит TARDIMALS на 7091-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется TARDIMALS?

Tardimals обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку TARDIMALS?

При наличии в обращении 957292839.470668 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.