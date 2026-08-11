Сегодняшняя цена Talisman

Текущая цена Talisman (SEEK) сегодня составляет $ 0.00947712 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SEEK на USD составляет $ 0.00947712 за SEEK.

На данный момент Talisman занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 85,513, при оборотном предложении 9.02M SEEK. В течение последних 24 часов, SEEK торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.4532, тогда как исторический минимум составил $ 0.00947327.

В краткосрочной перспективе SEEK изменился на -- за последний час и на -1.61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.94.

Рыночная информация Talisman (SEEK)

Рыночная капитализация $ 85.51K$ 85.51K $ 85.51K Объем (24Ч) $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 947.71K$ 947.71K $ 947.71K Оборотное предложение 9.02M 9.02M 9.02M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Talisman составляет $ 85.51K, при 24-часовом объеме торгов $ 2.94. Циркулируещее обращение SEEK составляет 9.02M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 947.71K.