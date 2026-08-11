Сегодняшняя цена SUKU

Текущая цена SUKU (SUKU) сегодня составляет $ 0,00403919 с изменением 0,45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SUKU на USD составляет $ 0,00403919 за SUKU.

На данный момент SUKU занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 682 375, при оборотном предложении 664,09M SUKU. В течение последних 24 часов, SUKU торговался в диапазоне от $ 0,0040091 (минимум) до $ 0,00416851 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,51, тогда как исторический минимум составил $ 0,00381897.

В краткосрочной перспективе SUKU изменился на +0,04% за последний час и на -0,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 22,08K.

Рыночная информация SUKU (SUKU)

Рыночная капитализация $ 2,68M$ 2,68M $ 2,68M Объем (24Ч) $ 22,08K$ 22,08K $ 22,08K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6,06M$ 6,06M $ 6,06M Оборотное предложение 664,09M 664,09M 664,09M Общее предложение 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SUKU составляет $ 2,68M, при 24-часовом объеме торгов $ 22,08K. Циркулируещее обращение SUKU составляет 664,09M, а общее предложение – 1500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,06M.