Сегодняшняя цена Stonks on ETH

Текущая цена Stonks on ETH (STONKS) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STONKS на USD составляет $ 0 за STONKS.

На данный момент Stonks on ETH занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 128,759, при оборотном предложении 420.69B STONKS. В течение последних 24 часов, STONKS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STONKS изменился на +0.62% за последний час и на -1.48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Stonks on ETH (STONKS)

Рыночная капитализация $ 128.76K$ 128.76K $ 128.76K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 128.76K$ 128.76K $ 128.76K Оборотное предложение 420.69B 420.69B 420.69B Общее предложение 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Stonks on ETH составляет $ 128.76K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STONKS составляет 420.69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 128.76K.