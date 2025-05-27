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Цена Staicy Sport (SPORT)

USD

График цены Staicy Sport (SPORT) в реальном времени

$0,02992107
$0,02992107$0,02992107
-0,10%(1D)

Цена Staicy Sport (SPORT) сегодня

Текущая цена Staicy Sport (SPORT) сегодня составляет 0,02997614 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,50M USD. Цена SPORT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staicy Sport:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Staicy Sport в течение дня составляет +0,51%
- Оборотное предложение составляет 50,28M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене SPORT к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SPORT.

Ценовые показатели Staicy Sport (SPORT) - USD

За сегодня изменение цены Staicy Sport на USD составило $ +0,00015159.
За последние 30 дней изменение цены Staicy Sport на USD составило $ -0,0064061139.
За последние 60 дней изменение цены Staicy Sport на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Staicy Sport на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00015159+0,51%
30 дней$ -0,0064061139-21,37%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Staicy Sport (SPORT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Staicy Sport: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0,0277027
$ 0,0277027$ 0,0277027

$ 0,03002775
$ 0,03002775$ 0,03002775

$ 0,052364
$ 0,052364$ 0,052364

+0,95%

+0,51%

-25,20%

Рыночная информация Staicy Sport (SPORT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1,50M
$ 1,50M$ 1,50M

--
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50,28M
50,28M 50,28M

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Источник Staicy Sport (SPORT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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SPORT на местную валюту

1 SPORT к VND
768,61820574
1 SPORT к AUD
A$0,0461632556
1 SPORT к GBP
0,0218825822
1 SPORT к EUR
0,0263790032
1 SPORT к USD
$0,02997614
1 SPORT к MYR
RM0,1267990722
1 SPORT к TRY
1,1684699372
1 SPORT к JPY
¥4,3078710794
1 SPORT к RUB
2,3941943018
1 SPORT к INR
2,5596625946
1 SPORT к IDR
Rp491,4120525216
1 SPORT к PHP
1,665174577
1 SPORT к EGP
￡E.1,4931115334
1 SPORT к BRL
R$0,1702644752
1 SPORT к CAD
C$0,0410673118
1 SPORT к BDT
3,6519931362
1 SPORT к NGN
47,4303470378
1 SPORT к UAH
1,2464079012
1 SPORT к VES
Bs2,81775716
1 SPORT к PKR
Rs8,4415807854
1 SPORT к KZT
15,2626514424
1 SPORT к THB
฿0,980219778
1 SPORT к TWD
NT$0,9001834842
1 SPORT к AED
د.إ0,1100124338
1 SPORT к CHF
Fr0,0245804348
1 SPORT к HKD
HK$0,2347131762
1 SPORT к MAD
.د.م0,2748812038
1 SPORT к MXN
$0,5773404564