Сегодняшняя цена Sora AI

Текущая цена Sora AI (SORA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SORA на USD составляет $ 0 за SORA.

На данный момент Sora AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 67 656, при оборотном предложении 1,00B SORA. В течение последних 24 часов, SORA торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02355809, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SORA изменился на -- за последний час и на +2,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Sora AI (SORA)

Рыночная капитализация $ 67,66K$ 67,66K $ 67,66K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 67,66K$ 67,66K $ 67,66K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Sora AI составляет $ 67,66K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SORA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,66K.