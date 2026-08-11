Сегодняшняя цена SOLBOY

Текущая цена SOLBOY (SOLBOY) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOLBOY на USD составляет $ 0 за SOLBOY.

На данный момент SOLBOY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 61,347, при оборотном предложении 999.99M SOLBOY. В течение последних 24 часов, SOLBOY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOLBOY изменился на +0.18% за последний час и на -12.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SOLBOY (SOLBOY)

Рыночная капитализация $ 61.35K$ 61.35K $ 61.35K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 61.35K$ 61.35K $ 61.35K Оборотное предложение 999.99M 999.99M 999.99M Общее предложение 999,988,209.525121 999,988,209.525121 999,988,209.525121

Текущая рыночная капитализация SOLBOY составляет $ 61.35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SOLBOY составляет 999.99M, а общее предложение – 999988209.525121. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 61.35K.