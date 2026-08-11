Сегодняшняя цена solanaclawd

Текущая цена solanaclawd (CLAWD) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLAWD на USD составляет $ 0 за CLAWD.

На данный момент solanaclawd занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 48 710, при оборотном предложении 775,00M CLAWD. В течение последних 24 часов, CLAWD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLAWD изменился на +3,03% за последний час и на +19,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация solanaclawd (CLAWD)

Рыночная капитализация $ 48,71K$ 48,71K $ 48,71K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 48,71K$ 48,71K $ 48,71K Оборотное предложение 775,00M 775,00M 775,00M Общее предложение 775 003 825,504904 775 003 825,504904 775 003 825,504904

Текущая рыночная капитализация solanaclawd составляет $ 48,71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLAWD составляет 775,00M, а общее предложение – 775003825.504904. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48,71K.