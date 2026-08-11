Сегодняшняя цена Sliding Cat

Текущая цена Sliding Cat (滑る猫) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 滑る猫 на USD составляет $ 0 за 滑る猫.

На данный момент Sliding Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 778,57, при оборотном предложении 999,88M 滑る猫. В течение последних 24 часов, 滑る猫 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00110706, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 滑る猫 изменился на +0,18% за последний час и на -24,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Sliding Cat (滑る猫)

Рыночная капитализация $ 13,78K$ 13,78K $ 13,78K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13,78K$ 13,78K $ 13,78K Оборотное предложение 999,88M 999,88M 999,88M Общее предложение 999 883 514,043013 999 883 514,043013 999 883 514,043013

Текущая рыночная капитализация Sliding Cat составляет $ 13,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 滑る猫 составляет 999,88M, а общее предложение – 999883514.043013. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,78K.