На какой блокчейн-сети работает SINO?

SINO работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SINO?

Токен оценивается в ₽0.560868874102110112000, что отражает изменение цены на 0.52% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится SINO?

SINO относится к категории BNB Chain Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SINO с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация SINO?

Его рыночная капитализация составляет ₽558291626.0963727840000, что ставит актив на 1319-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SINO сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 995405251.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля SINO?

За последний день объем торговли SINO составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа SINO колебался между ₽0.557620845769142848000 и ₽0.561802654189542304000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.