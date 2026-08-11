Сегодняшняя цена SHIBCAT

Текущая цена SHIBCAT (SHIBCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 166,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHIBCAT на USD составляет $ 0 за SHIBCAT.

На данный момент SHIBCAT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 281 905, при оборотном предложении 1,00B SHIBCAT. В течение последних 24 часов, SHIBCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SHIBCAT изменился на +32,26% за последний час и на +161,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 151,23K.

Рыночная информация SHIBCAT (SHIBCAT)

Рыночная капитализация $ 281,91K$ 281,91K $ 281,91K Объем (24Ч) $ 151,23K$ 151,23K $ 151,23K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 281,91K$ 281,91K $ 281,91K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SHIBCAT составляет $ 281,91K, при 24-часовом объеме торгов $ 151,23K. Циркулируещее обращение SHIBCAT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 281,91K.