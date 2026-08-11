Сегодняшняя цена Shiba

Текущая цена Shiba (SHIBA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHIBA на USD составляет $ 0 за SHIBA.

На данный момент Shiba занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 61,652, при оборотном предложении 1,000.00T SHIBA. В течение последних 24 часов, SHIBA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SHIBA изменился на -- за последний час и на +3.69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Shiba (SHIBA)

Рыночная капитализация $ 61.65K$ 61.65K $ 61.65K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 61.65K$ 61.65K $ 61.65K Оборотное предложение 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Общее предложение 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Текущая рыночная капитализация Shiba составляет $ 61.65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHIBA составляет 1,000.00T, а общее предложение – 1.0e+15. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 61.65K.