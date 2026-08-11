Какова сегодняшняя цена Sentio AI (SEN)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -3.22%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SEN находится в обращении?

Обращающееся предложение SEN составляет 100000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Sentio AI?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SEN. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Sentio AI?

Рыночная капитализация составляет ₽3498981.7314646656000, что ставит Sentio AI на 7038-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SEN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Sentio AI?

Недавнее изменение цены на -3.22% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Meme,Ethereum Ecosystem,AI Agent Launchpad,Made in USA и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.