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Текущая цена Sentio AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SEN составляет 46 764 USD. Отслеживайте обновления цен SEN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Sentio AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SEN составляет 46 764 USD. Отслеживайте обновления цен SEN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Sentio AI (SEN)

Не в листинге

Текущая цена 1 SEN в USD:

$0,00046753
$0,00046753$0,00046753
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Sentio AI (SEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:48:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Sentio AI

Текущая цена Sentio AI (SEN) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SEN на USD составляет $ 0 за SEN.

На данный момент Sentio AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 46 764, при оборотном предложении 100,00M SEN. В течение последних 24 часов, SEN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,789754, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SEN изменился на +0,00% за последний час и на +4,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,84.

Рыночная информация Sentio AI (SEN)

$ 46,76K
$ 46,76K$ 46,76K

$ 4,84
$ 4,84$ 4,84

$ 46,76K
$ 46,76K$ 46,76K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Sentio AI составляет $ 46,76K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,84. Циркулируещее обращение SEN составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 46,76K.

История цен Sentio AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,789754
$ 0,789754$ 0,789754

$ 0
$ 0$ 0

+0,00%

-3,22%

+4,79%

+4,79%

История цен Sentio AI (SEN) в USD

За сегодня изменение цены Sentio AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sentio AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Sentio AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Sentio AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,22%
30 дней$ 0-13,48%
60 дней$ 0-29,60%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Sentio AI

Прогноз цены Sentio AI (SEN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SEN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Sentio AI (SEN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Sentio AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Sentio AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SEN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Sentio AI».

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Источник Sentio AI (SEN)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

AI Agent LaunchpadArtificial Intelligence (AI)Ethereum Ecosystem

О Sentio AI

Какова сегодняшняя цена Sentio AI (SEN)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -3.22%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SEN находится в обращении?

Обращающееся предложение SEN составляет 100000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Sentio AI?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SEN. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Sentio AI?

Рыночная капитализация составляет ₽3498981.7314646656000, что ставит Sentio AI на 7038-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SEN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Sentio AI?

Недавнее изменение цены на -3.22% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Meme,Ethereum Ecosystem,AI Agent Launchpad,Made in USA и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:48:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sentio AI (SEN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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