Какова текущая цена Self Chain?

Self Chain (SLF) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Self Chain в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Infrastructure,Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Account Abstraction,Intent, SLF часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется SLF?

За последние 24 часа объем торгов SLF составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Self Chain в обращении?

Сегодня в обращении находится 167000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SLF?

В настоящее время Self Chain занимает рейтинг №6617 с рыночной капитализацией ₽4638896.7660824096000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Self Chain за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне --%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Self Chain соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Infrastructure,Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Account Abstraction,Intent SLF демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.