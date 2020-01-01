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Топ токенов категории Намерение по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Намерение. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1045
-0.19%
-2.88%
-3.94%
$ 60.62M
$ 520.23K
2
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.011933
+2.84%
-37.50%
-10.18%
$ 30.26M
$ 57.01M
3
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01467
-0.41%
+3.22%
+6.58%
$ 28.35M
$ 3.41M
4
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.03984888
-0.55%
-0.01%
+1.93%
$ 28.08M
$ 1.46M
5
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10244
-0.44%
-2.16%
-0.44%
$ 23.02M
$ 1.67M
6
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0336
0.00%
+0.90%
-2.33%
$ 5.55M
$ 173.98K
7
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
8
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.53
0.00%
+0.06%
-6.61%
$ 1.06M
$ 828.10
9
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00094921
+0.06%
-0.03%
-1.28%
$ 921.11K
$ 69.91
10
Velora
Velora
VLR
$ 0.00034497
-0.09%
--
+29.26%
$ 576.36K
$ 3.18K
11
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.022E-5
-0.10%
-0.40%
+0.38%
$ 61.29K
--
13
Enso
Enso
ENSO
$ 0.9777
-0.59%
-0.96%
+9.48%
--
$ 64.71K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Намерение и почему они так популярны?
Токены категории Намерение представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 13 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $180.08M.
Какой токен из категории Намерение демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Намерение, отслеживаемых на MEXC, DBR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.22% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Намерение находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 13 токенов категории Намерение, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Намерение относятся COW, XAN, DBR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Намерение?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Намерение составляет примерно $180.08M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Намерение, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.